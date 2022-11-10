Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotograf: AA]
20 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Etiketler: ÖSYM
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