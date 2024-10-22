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Eğitim
AA 22.10.2024 12:27

MEB, 5. ve 9. sınıflar için yeni örnek ölçme araçlarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusundaki 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçları yayımlandı.

MEB, 5. ve 9. sınıflar için yeni örnek ölçme araçlarını yayımladı

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, model ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilip uygulanması önem kazandı.

Bu kapsamda Bakanlık, 5. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredata uygun yeni ölçme araçları geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce Bakanlıkça 5. ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri yayımlanmıştı. Bakanlık, bu kez aynı kademedeki yeni örnek ölçme araçlarını, ilgili derslerin farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün halinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanarak yayımladı.

Temel eğitim ve ortaöğretim derslerine yönelik çalışma kağıtları, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve performans görevleri gibi yeni örneklerin sunulduğu örnek ölçme araçlarına "https://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

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