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Eğitim
AA 21.10.2024 18:15

Hazırlığı geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme başvuruları başladı.

Hazırlığı geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2024 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri için başvurular, bugünden itibaren 1 Kasım'a kadar alınacak.

Başvuru ve yerleştirme işlemleri için adayların kılavuzda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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