Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 19.10.2024 07:20

e-YDS 4 ilde düzenlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) yapılacak.

e-YDS 4 ilde düzenlenecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınava 5 bin 156 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak.

Bugün saat 13.45'te başlayacak sınav, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ETİKETLER
YDS ÖSYM
Sıradaki Haber
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:49
Meclis Dilekçe Komisyonu Bafa Gölü'ne gidiyor
06:45
Ruhsatsız silaha karşı 'caydırıcı' adım: Kanun teklifi hazırlandı
06:37
Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
06:34
Elazığ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
06:33
Lübnan tezkeresi TBMM'de
06:23
Aydın'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ