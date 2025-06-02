MEB, "1. Uluslararası Eğitim Kongresi"nin programını yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında düzenlenecek "1. Uluslararası Eğitim Kongresi", MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, 3-4 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ana temasıyla düzenlenecek kongrede, modelin kuramsal temelleri, uygulama boyutu ve küresel uyumu çok yönlü olarak ele alınacak.

Kongre kapsamında dört panelde uzman sunumları, dört oturumda ise bildiriler yer alacak.

Toplam 101 bildiri, 5 ayrı salonda eş zamanlı ve sözlü olarak sunulacak, 25 bildiri ise poster sunum biçiminde fuaye alanında katılımcılarla paylaşılacak.

Kongrenin ilk günü, açılış konuşmalarının ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Temelleri ve Küresel Trendler" başlıklı panel ile başlayacak. İkinci panelde ise "Eğitimde Yeni Paradigmalar: Yapay Zeka, Dijital Kültür ve Uluslararası Deneyimler" konusu ele alınacak.

İkinci gün programında ise "Uluslararası Perspektifler ve Deneyimler” ile “Türkiye’de Yenilikçi Sınıflar Projesi: Teorik Çerçeve ve Pratik Uygulamalar" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Panellere, MEB uzmanlarının yanı sıra üniversite öğretim üyeleri, OECD temsilcileri ve uluslararası kurum yetkilileri katılım sağlayacak.

Bildiri sunumlarında, öğretmen ve öğrenci görüşlerinden disiplinler arası çalışmalara, sınıf içi uygulamalardan değerlendirme araçlarına, yapay zeka destekli eğitim içeriklerinden okul dışı öğrenme etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak.

Ayrıca Harezmi Eğitim Modeli ile yapılan uygulamalar ve uluslararası karşılaştırmalar da bildiriler arasında yer alacak.

Kongre süresince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 14 genel müdürlük ile ilgili birimler kongre alanında bilgilendirme stantları açarak ziyaretçilere rehberlik edecek.