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Eğitim
AA 29.05.2025 18:44

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, öğrenci almaya başlıyor

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 2025–26 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak. Yetenek sınavı ön başvuruları, 29 Mayıs-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, öğrenci almaya başlıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve federasyon arasında imzalanan Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü doğrultusunda açılan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 2025–26 eğitim öğretim yılı için "yetenek sınavı" yapacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan okul, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonu ve müfredat katkısıyla yürütülecek.

TBF'nin genç sporculara akademik ve sportif anlamda bütüncül bir eğitim sunmayı hedeflediği projeyle Türk basketbolunun altyapısını güçlendirmek ve bilinçli spor insanları yetiştirmek amaçlanıyor.

2024–25 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun ve en az iki sezon lisanslı basketbol oynamış aday öğrenciler, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'ne başvuruda bulunabilecek.

Yetenek sınavı ön başvuruları, 29 Mayıs-23 Haziran 2025 tarihleri arasında, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki başvuru ofisine öğrenci velisi tarafından yapılacak.

Aday sınav giriş belgeleri, 26 Haziran tarihinde ilan edilecek ve yetenek sınavı, 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezi 1. yerleştirme sonuçları 11 Temmuz tarihinde açıklanacak. Asil listede yer alan adaylar, 12–17 Temmuz tarihlerinde okula kaydedilecek.

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