LGS’de tercih dönemi devam ediyor, son gün 24 Temmuz!

LGS kapsamındaki sınavın tamamlanmasının ardından tüm dikkatler tercih sürecine yöneldi. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin katılım gösterdiği sınav sonrasında, 2025 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu gündemdeki yerini koruyor. Tercihler 25 Temmuz’a kadar devam ederken aileler ve öğrenciler heyecanlı bir süreçten geçiyor.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”nu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yönelik tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.trinternet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS sonuçlarına nereden bakılır?

15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr"adresinden öğrenebilecek.

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LGS Puanları eşit ise yaşı küçük olan daha avantajlı

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci kabul eden fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarını kapsıyor. Yerleştirme işlemleri, öğrencilerin sınav puan üstünlüğüne göre, tercih ettikleri okullar dikkate alınarak yapılacak. Öğrenciler bu kapsamda en fazla 10 okul tercih edebilecek.

Okullara yerleştirme, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Puanların eşit olması durumunda ise sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP), 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı, tercih sırası ve doğum tarihi kriterleri göz önünde bulundurularak, yaşı daha küçük olan öğrenciye öncelik verilecek.

LGS’de en fazla 20 okul tercih edilebilecek

LGS tercih kılavuzuna göre tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan tercih yapması zorunludur. Yerel yerleştirme yapılmadan, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okulların tercih ekranı açılmayacaktır.

Özel okullara ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamaz. Yerel yerleştirmede öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilir, bunların ilk 3’ü kayıt alanından olmalıdır. Aynı türde en fazla 3 okul seçilebilir. İsteyen öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih yaparak toplamda 20 tercihte bulunabilir.

LGS tercih sürecinde ebeveynler nasıl davranmalı?

Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ve destekleyici bir iletişim kurmaları büyük önem taşıyor. Aileler, tercih edilecek okulları çocuklarıyla birlikte ziyaret ederek okul yetkililerinden bilgi alabilir; bu esnada çocuklarının görüş ve isteklerine özen göstermelidir. Okul seçerken, çocuğun ilgi alanları ve yetenekleriyle örtüşen kurumlara yönelmek faydalı olacaktır.





LGS tercih sürecinde ebeveyn-cocuk iletişiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?