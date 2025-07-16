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Eğitim
AA 16.07.2025 17:53

Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunan kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Bu çerçevede, 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular sonucu öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirildi.

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