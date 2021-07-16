Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS tercihleri sona eriyor
LGS'de tercih döneminde sona gelindi. 5 Temmuz'da başlayan lise tercih süreci, bugün saat 17.00'de tamamlanacak.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçildi. 5 Temmuz'da başlayan tercih dönemi ise bugün sona eriyor.
Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor.
Tercih listelerinde, sınavla öğrenci alan okullar listesinden en fazla 10 okul yer alabiliyor. Toplamda ise 20 okul tercih edilebiliyor.
Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da duyurulacak.
Etiketler: LGS
Sıradaki Haber
Eğitim kurumlarının tabelalarına standart getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz