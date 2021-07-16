Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçildi. 5 Temmuz'da başlayan tercih dönemi ise bugün sona eriyor.

Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor.

Tercih listelerinde, sınavla öğrenci alan okullar listesinden en fazla 10 okul yer alabiliyor. Toplamda ise 20 okul tercih edilebiliyor.

Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da duyurulacak.

