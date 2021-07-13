Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim uzaktan yapılacak
[Fotoğraf: Getty]
Üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılacak.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı. Kurul yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.
Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine alınan yeni karar, yazı ile bildirildi.
Gelecek yıl YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.
Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.
Etiketler: Uzaktan Eğitim YÖK Yüz Yüze Eğitim
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