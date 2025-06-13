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Eğitim
TRT Haber 13.06.2025 00:10

LGS için geri sayım başladı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kaldı. 15 Haziran Pazar günü yapılacak sınava girmek için 1 milyonun üzerinde öğrenci başvuruda bulundu.

LGS için geri sayım başladı

15 Haziran Pazar günü yapılacak sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.

Sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda yapılacak.

Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesiyle,, geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS'nin ilk oturumunda öğrenciler; Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu olacak. Toplam 50 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru için 80 dakikalık süre tanınacak.
Öğrenciler, iki oturum arasında okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS Pazar günü yapılacak

Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. 

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