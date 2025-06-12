Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 12.06.2025 08:46

LGS 15 Haziran'da yapılacak

8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da yapılacak. Sınavda, öğrencilere, iki oturumda 90 soru yöneltilecek.

LGS 15 Haziran'da yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı.

15 Haziran'da yapılacak sınav, 2 oturum şeklinde yapılacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 11 Temmuz'da

LGS, yurt içinde 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 okul ve 37 salonda yapılacak.

Sınav takvimine göre sonuçlar, 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.

Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. 

ETİKETLER
LGS Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Takvimi
Sıradaki Haber
Öğretmenler, mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Kripto işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için düzenlemeye gidildi
09:13
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim endişesi
09:04
2 gündür aranıyordu, diğer evinde çıktı
08:23
Los Angeles Belediye Başkanı Bass, "korkunun silah olarak kullanılmasına" izin vermeyeceklerini belirtti
09:04
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Türkiye'ye iade edildi
08:00
'Şehir yok edici' asteroidin Ay’a çarpma ihtimali arttı
Ankara'da dolunay güzelliği
Ankara'da dolunay güzelliği
FOTO FOKUS
Güneş’in kutuplarına ilk bakış: Solar Orbiter’dan tarihi görüntüler
Güneş’in kutuplarına ilk bakış: Solar Orbiter’dan tarihi görüntüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ