Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Kamu Personel Seçme Sınavı puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Buna göre, 22-29 Aralık 2021'de adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
Etiketler: İstihdam KPSS Memur Alımı ÖSYM Son Dakika
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