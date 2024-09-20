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Eğitim
TRT Haber 20.09.2024 10:01

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 1 Eylül'de uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Adayların cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları erişime açıldı.

Adaylar, 'cevap kağıdı görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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