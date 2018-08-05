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KPSS öğretmenlik alan bilgisi testine 306 bin aday başvurdu

Bugün yapılan KPSS öğretmenlik alan bilgisi testine 306 bin 263 aday, 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu.

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KPSS öğretmenlik alan bilgisi testine 306 bin aday başvurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bugün gerçekleştirilen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖABT'yle ilgili açıklama yaptı.

2018-KPSS öğretmenlik alan bilgisi testinin (ÖABT) sorunsuz tamamlandığını belirten Özer, "Bu hafta sonu yapılan sınavda 800 bina ve 13 bin 974 salon kullanıldı. Sınavlarda 37 bin 656 sınav görevlisi görev yaptı" dedi.

Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra 2018'in şu ana kadar en büyük katılımlı sınavının KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan 2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. Sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm illerdeki sınav koordinatörlerimize, sınav görevlilerimize ve emniyet görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ölçme, ÖABT, KPSS, aday
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