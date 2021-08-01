Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başladı. Adaylar, ilk oturumda 120 sorudan oluşan Genel Yetenek-Genel Kültür sorularını cevapladı.

2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı. Detayları @trthaber muhabiri Göksu Kandemir aktardı.https://t.co/wEjBDn4CVk pic.twitter.com/xizGME2VMy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 1, 2021

Eğitim Bilimleri Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavda 80 soru için 100 dakika verilecek.

Sınav öncesi binalar dezenfekte edildi. Adaylara girişlerde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlileri ve adayların koronavirüs durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

[Fotoğraf: AA]

Koronavirüs durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için nüfus müdürlükleri de açık.

Sınav sonuçlarının ise 16 Eylül'de duyurulması planlanıyor.

