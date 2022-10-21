ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'deki Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 24-25 Eylül 2022'de gerçekleşen Alan Bilgisi ve 2 Ekim 2022'de uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi testinin cevapları ile adayların cevaplarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açık kalacak.