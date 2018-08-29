  • 29 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.443
    EURO 7.535
  • BIST 93280.71
    ALTIN 248.8
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, Kamu Personel Seçme Sınavı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER