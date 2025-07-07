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Eğitim
AA 07.07.2025 08:52

Jandarma Genel Komutanlığına 548 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 548 öğrenci alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayıp, 27 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını sadece "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor

Başvuruda bulunacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

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