Eğitim
AA
04.07.2025 15:59
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
[Fotoğraf: DepoPhoto]
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-30 Haziran'da tercihleri alınan 2025-DUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.