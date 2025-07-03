Az Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 03.07.2025 13:59

MEB, bütçe yönetiminde dijitalleşme ve yapay zeka desteğinden faydalanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının bütçe süreçlerini hızlandırmak, kamu kaynaklarını daha verimli ve veriye dayalı şekilde yönetmek amacıyla dijital platformlar ve yapay zeka destekli projelerden yararlandığı açıkladı.

MEB, bütçe yönetiminde dijitalleşme ve yapay zeka desteğinden faydalanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bütçe süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla atılan adımların Bakanlığın bütçe yönetiminde dijitalleşme ve yapay zeka destekli karar mekanizmalarına geçişini yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilen "Bütçe Süreci Yönetim Platformu" ile milletvekillerine ait seçim bölgelerinin eğitim raporlarının, Bakanlığa yöneltilen tüm soru önergelerinin ve cevaplarının tek çatı altında toplandığı, 2025 bütçe görüşmelerinde etkin olarak kullanılan bu sistemin 2026'da da kullanılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı 81 ilde Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüklerinin kurulduğu aktarılan açıklamada, "Bu müdürlüklerle merkez teşkilatı arasında elektronik ortamda güvenli, hızlı ve etkin iletişim kurulmasını sağlamak, ödenekleri ihtiyaca ve veriye dayalı biçimde planlayarak kamu kaynaklarını doğru, yerinde ve tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanmak amacıyla 'Bütçe ve Tahakkuk Platformu'nu hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başlandı" bilgisi paylaşıldı.

Bütçe yönetiminde daha şeffaf, hızlı ve etkili bir yapı hedefleniyor

Açıklamada, şeffaflık ve hesap verilebilirliği önceleyen yaklaşımla, Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı kapsamında "Yapay Zeka Destekli Bütçe İzleme ve Değerlendirme Projesi"nin başlatıldığına, proje ile bütçe ve veriler analiz edilirken, yöneticilere stratejik karar alma süreçlerinde destek sağlanmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

Bu doğrultuda sürdürülen çalışmaların, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile entegrasyon sağlayarak hizmetlerin niteliğini ve hizmet sunumunda etkinliği artıracağının öngörüldüğü, bu adımlarla bütçe yönetiminde daha şeffaf, hızlı ve etkili bir yapının hedeflendiği kaydedildi.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Bütçe
Sıradaki Haber
MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:28
Beykoz'da saldırı hazırlığındaki silahlı örgüt üyesi 9 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı
15:36
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıktı
15:15
Suudi Arabistan'da, ABD yapımı ilk THAAD hava savunma sistemi kuruldu
15:06
Emine Erdoğan'dan "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı
14:59
Merkez Bankası rezervleri 154,4 milyar dolar oldu
14:57
Antalya'daki orman yangınlarında 52 hektarlık alan zarar gördü
İzmir'de alerji, solunum ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar "arı havası" alıyor
İzmir'de alerji, solunum ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar "arı havası" alıyor
FOTO FOKUS
Pendik'te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı
Pendik'te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ