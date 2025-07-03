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Eğitim
AA 03.07.2025 13:15

MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik "yaz eğitimleri" sürüyor.

MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor
[Fotograf: AA]

Eğitimlere, eylülde ilkokula başlayacak, okul öncesi eğitim almamış çocuklar katılıyor.

Okullarda yeterli fiziki mekan olması durumunda eğitimlerden 3 ve 4 yaşındaki çocuklar da yararlanabiliyor.

Okul öncesi eğitim almış çocukların talepleri ise Bakanlığın "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda düzenlenen çocuk kulüpleri ile karşılanıyor.

Eğitimler, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati şeklinde gerçekleştiriliyor.

MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor

Eğitimlerin verildiği okullardan Ankara Çankaya Zübeyde Hanım Anaokulu'nun Müdür Yardımcısı Demet Aktürk, yaptığı açıklamada, öğrencileri, sanatsal ve çevreci etkinliklerle buluşturduklarını söyledi.

Bahçe etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirten Aktürk, "Hayvanlarımız var, öğrenciler onları besliyor. Bahçede tarım alanları oluşturduk sınıf bazında, oralarda tarımsal faaliyetlerde bulunuyorlar" dedi.

MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor

Bu faaliyetlerin yanı sıra Türkçe dil ve müzik etkinlikleri, oyunlar ve drama çalışmalarıyla çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Aktürk, böylece öğrencilerin sosyalleşmesini artırdıklarını ifade etti.

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