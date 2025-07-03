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Eğitim
AA 03.07.2025 11:25

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

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