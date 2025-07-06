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Eğitim
AA 06.07.2025 13:48

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2025-ALES/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2)n temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2025-ALES/2 yapıldı
2025-ALES/2 yapıldı

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 16 Temmuz'da sona erecek.

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