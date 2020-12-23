Uzaktan eğitim devam ediyor. Okullarda ilk yarıyıl 22 Ocak’ta tamamlanacak. Karneler farklı gün ve saatlerde dağıtılacak.

Ortaokul ve lise öğrencileri birinci dönemde her dersten bir yazılı sınav olacak. Ancak ilkokullarda sınav yapılmayacak. Peki, karne notları neye göre belirlenecek?

Öğrencilerin derslere katılımı ve yaptıkları ödevler esas alınacak

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, online derslerdeki performansın, başarı puanını belirleyeceğini söyledi.

Prof. Gökçe, “İlkokul bir iki ve üçlerde zaten sınav yoktu. Şimdi dörtlerde de sınav yok. Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalar, derslere katılım, ödevler, etkinlikler yani onlıne eğitimdeki performans öğrencilerin başarı puanının belirlenmesinde esas alınacaktır” şeklinde konuştu.

Aileler çocukların derse katılımlarını takip etmeli

Performans ödevinden iyi bir puan alabilmek için dersleri takip etmenin de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Gökçe, öğrencilerin TRT EBA'YI ve verilen ödevleri takip etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Bu süreçte velilerin de çocuklara destek olması gerektiğini söyleyen Gökçe, “Velilerimiz derslere katılımı sağlamalı, farklı kaynaklardan yararlanma konusunda çocukları cesaretlendirmeli. Çocuklar eğitimle ilgili neler yapıyor, anne baba sürecin bir miktar içinde olmalı” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, öğrencilere çevrim içi dersleri aksatmadan takip etmelerini tavsiye ediyor.