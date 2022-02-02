Halk eğitim merkezlerinde en fazla talep 484 bin 41 kişinin katıldığı "Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi" kursuna geldi.

Bunu "bilgisayar operatörlüğü", "arıcılık", "sosyal uyum ve yaşam", "Kur'an-ı Kerim Okuma" ve "İngilizce" eğitimleri takip etti.

Sertifikalar e-Devlet'te

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sunduğu hizmetler sonrası verilen belge ve sertifikalara erişimi kolaylaştırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalar e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı.

Yeni sertifika alan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyenler kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarını alabilecek. Böylece kursiyerlerin sertifikalarını alabilmeleri için halk eğitim merkezlerine gitmeleri gerekmeyecek.

Kursiyerlerin yüzde 67'si kadınlardan oluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde 81 ilde 996 halk eğitimi merkezinin yoğun bir şekilde bu talepleri karşılamaya çalıştığını söyledi.

Bakan Özer, kurs çeşitliliğini artırmayı ve bu kapsamda her ay 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"2022 yılı ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Kurslardan daha çok kadınların yararlandığını görüyoruz. Ocak ayında kurslardan yararlanan 602 bin 282 vatandaşımızın yüzde 67'si kadınlardan oluşuyor. Bu nedenle 2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitim merkezlerimizin bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler."