Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “15.000 Öğretmen Atama Programı”na katıldı. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirildi.

En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı.

Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı. Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.

"Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir"

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir" dedi.

Eğitim kalitesini her geçen yıl artırdıklarını ifade eden Erdoğan, ataması yapılan öğretmenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz"