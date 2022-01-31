Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu ile Bayramov, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan
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