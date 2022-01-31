Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@MevlutCavusoglu]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Veliaht Prensi aynı zamanda Başbakan Selman bin Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü.
Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Manama'daki Kudaybiye Sarayı'nda Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed bin İsa Al Halife tarafından kabul edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi için atılacak adımlar ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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