Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Manama'daki Kudaybiye Sarayı'nda Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed bin İsa Al Halife tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi için atılacak adımlar ele alındı.