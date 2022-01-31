Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları her yıl 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu durum doğru tedbir ve uygulamalarla çalışanlar için risk olmaktan çıkabiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, meslek hastalıklarının tümünün, iş kazalarının ise yüzde 98'inin engellenebileceği verilerinden hareketle çalışmalarını sürdürüyor.

Genel müdürlük, iş kazalarının nedenlerinin araştırılması, kazaların dijital ortamda simülasyonu ve kazaya yol açan kök sebeplerin ortaya konulup benzerlerinin tekrarlanmaması için İş Kazaları Araştırma Merkezi'nin (İKAM) kuruyor.

Hedef 23 milyon çalışana ulaşmak

İKAM ile milli bir kaza araştırma metodunun oluşturulması, bu metodun da standart hale getirilip tüm iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonellerinin kullanımına sunulması amaçlanıyor.

Merkezin oluşturacağı kaza araştırmalarıyla 2 milyon iş yeri ve 23 milyon çalışana ulaşılması hedefleniyor.