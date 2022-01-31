CHP ve İyi Parti arasında çatlak mı var? Karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükseliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepkiler henüz dinmemişken, İyi Parti cephesinden dikkat çeken ikinci açıklama geldi.

"İyi Parti olmasa CHP Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz"

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu,, bu kez İyi Parti olmasa CHP'nin Cumhur İttifakı'ndan oy alamayacağını savundu.

İyi Partili Ağıralioğlu, “Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor, sol kızınca sağa verebiliyor'' dedi.

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik de CHP'yi uyarmıştı. Çelik, CHP'li büyükşehir belediyelerinin ittifak oylarıyla seçildiklerini ancak İyi Parti il ve ilçe teşkilatlarının yok sayıldığını söyleyerek tepki göstermişti.

Çelik, "İyi Parti küsurat partisi değildir. CHP, İyi Parti'ye saygı duymak zorunda" diye konuşmuştu.

