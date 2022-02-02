Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne Özdemir Bayraktar'ın adı verildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin adı Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 18 Ekim 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verildi.
Kararda, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin adının "Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildiği aktarıldı.
Etiketler: Samsun Resmi Gazete Baykar
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