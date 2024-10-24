Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 24.10.2024 09:15

Gaziantep'te okullardaki ders süresi kısaldı

Gaziantep Valiliği, ilk ve ortaokullarda ders süresinin 35 dakikaya, anaokullarında ise 45 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı.

Gaziantep'te okullardaki ders süresi kısaldı

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanması amacıyla ikili eğitim yapan anaokullarında ders süresinin 50 dakikadan 45 dakikaya, ilk ve ortaokullarda ise 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sizler eğitim yuvalarınızda aydınlık yarınlara yürürken bizler gün ışığından daha fazla istifade edin diye bir güncellemeye gidiyoruz. Günü, güneşi yol arkadaşı yapacağız. Okul günlerinde yolunuz ve zihniniz açık olsun, size duyduğumuz sevgi ve güven her daim gönlünüzü doldursun." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Gaziantep Eğitim
Sıradaki Haber
Açık öğretimdeki ders geçme puanları, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı
10:47
TUSAŞ'ta kreş, ilkokul ve lisede öğrenim gören çocuklara psikososyal destek
10:38
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
10:28
BIST 100 güne yükselişle başladı
10:31
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığa tarımla direnen mühendisi tarlasında öldürdü
10:28
Kocaeli'de 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi
Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekleniyor
Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekleniyor
FOTO FOKUS
MİT terör hedeflerini böyle vurdu
MİT terör hedeflerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ