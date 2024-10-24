Gaziantep'te okullardaki ders süresi kısaldı

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanması amacıyla ikili eğitim yapan anaokullarında ders süresinin 50 dakikadan 45 dakikaya, ilk ve ortaokullarda ise 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sizler eğitim yuvalarınızda aydınlık yarınlara yürürken bizler gün ışığından daha fazla istifade edin diye bir güncellemeye gidiyoruz. Günü, güneşi yol arkadaşı yapacağız. Okul günlerinde yolunuz ve zihniniz açık olsun, size duyduğumuz sevgi ve güven her daim gönlünüzü doldursun." ifadesi kullanıldı.