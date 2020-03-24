Koronavirüs tehdidi nedeniyle herkes evlerine çekildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime başladı. Çocukların evde ders dışında geçirecekleri zamanın da verimli olması gerekiyor. Bunun için tasarım beceri atölyelerinde edinilen deneyimler onlara fırsat sunuyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, tasarım ve beceri atölyelerinde çok güzel içerikler bulunduğunu söyleyerek, "Orada edindikleri becerileri evlerinde de uygulamaları için çok iyi bir imkan" dedi.

"Bunları evde uygulama zamanı"

Beceri atölyelerinde amaç çocukların sorumluluk ve ekip çalışması ruhunu kazanması. Kazanılan becerilerin evde uygulanması için ailelere de görevler düşüyor.

Yazıcı, "Mesela yaşam atölyelerinde zaten çocuklarımızın yaşam becerileri destekleniyordu. Bunları tam da evde uygulama zamanı. Belki birlikte ebeveynle beraber. Hayata geçirme zamanı. Buradaki kültür sanat atölyelerinde alanlarında öğrendiklerini de uygulayabilecekleri güzel bir çalışma dilimi" dedi.

Atölyelerde kazanılan beceriler, ailelere çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme imkanı da sunuyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Turgut Sarıusta