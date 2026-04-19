Eğitim
AA 19.04.2026 12:03

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) yapıldı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı

Sınav, 81 ildeki 97 sınav merkezinde gerçekleştirildi, 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde düzenlenen sınava, 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adayların, testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ve engel gruplarına göre 20, 30 ile 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi.

Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulandı. Bu kapsamda, 4 bin 591 aday işitme-1 testinden, 19 bin 990 aday zihinsel engelli testinden ve 91 bin 302 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girdi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık tutuldu.

2026-EKPSS sonuçları, 14 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

