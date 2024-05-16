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Eğitim
AA 16.05.2024 10:58

DUS ve STS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Merkezi Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

DUS ve STS sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da yapılan 2024-DUS ve 2024-STS Diş Hekimliği'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı

Ayrıca her iki sınavın da cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığı bildirildi.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

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