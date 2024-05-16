Ankaralı öğrenciler Avrupa turuna çıktı

Ankara Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi öğrencileri 5 günlük Avrupa turunda, İtalya'nın Milano ve Bologna gibi tarihi şehirleri ile İsviçre'nin Zürih, Cenevre, Bern, Montreux ve Lozan şehirlerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Geziler sırasında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Technorama Bilim Merkezi gibi tesisleri ziyaret eden öğrenciler, Leonardo Da Vinci Müzesi, Callier Çikolata Fabrikası ve Ferrari Müzesi gibi önemli noktaları da gezdi.

Bilim ve teknolojinin merkezlerinde eğitim

CERN ve İsviçre Bilim Merkezi'nde öğrenciler, parçacık fiziği, deney teknikleri ve uluslararası bilimsel işbirliğinin işleyişi hakkında bilgi edindi.

Ayrıca CERN çalışanlarından Prof. Dr. Kerem Cankoçak'ın düzenlediği workshop etkinliğine katılan öğrenciler, bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı buldu.

İnteraktif sergiler ve deneylerin yer aldığı Technorama Bilim Merkezi ziyaretinde ise öğrenciler, bilimsel prensipleri gözlemleyerek ve workshoplara katılarak, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı buldular.

Tarih ve kültürü keşfetme fırsatı

İsviçre'nin Bern şehrinde yer alan Einstein Müzesi'ne de bir ziyaret gerçekleştiren öğrenciler, Albert Einstein'ın İsviçre'de bulunan evini ziyaret ederek yaşamı, çalışmaları, devrim niteliğindeki teorileri ve fizik alanındaki katkıları konusunda farkındalık kazandı.

Leonardo da Vinci'nin bilim, mühendislik ve sanata katkılarının sergilendiği Leonardo da Vinci Müzesi'ni gezen öğrenciler, da Vinci'nin disiplinler arası bilgi ve yaratıcılık yaklaşımı ile sanat ve bilimin kesişimine yönelik daha derin bir bakış açısı kazandı.

Ferrari Müzesi'nde, markanın tarihi araçları, motorları, hatıraları ve koleksiyonlarını keşfeden öğrenciler, Ferrari'nin mühendislik ustalığını, tasarım estetiğini ve yarış mirasını gözlemleme fırsatı buldu.

Öğrenciler, Callier çikolata fabrikasında ise çikolata üretim sürecini adım adım görme fırsatı yakaladı. Ham maddelerin işlenmesinden son ürüne kadar olan süreçte fabrikanın iç işleyişini gözlemlemenin yanında öğrenciler, endüstriyel üretim ve işleyiş hakkında bilgi edindi.

Geziye, Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Okul Müdürü Durmuş Bozkurt, Fizik Öğretmeni Elif Çavdar ve Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Bilim Danışmanı Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Üyesi Prof. Dr. Şükrü Çavdar eşlik etti.