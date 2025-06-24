Dünyada bir ilk: 81 ilde Bilim Kafe'ler kurulacak

Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen ve bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" 81 ilde, 150'yi aşkın üniversitede 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Türkiye genelinde çok sayıda katılımcı, canlı yayınlarla izleyici olarak yer alacağı Bilim Kafe buluşmaları dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Binlerce vatandaşın üniversite hocalarıyla bilim konuşmak için buluşacağı Bilim Kafe etkinliğinin hem ulusal hem de uluslararası medyada ve sosyal ağlarda büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Yapay zekadan akıllı tarıma kadar çok çeşitli konu yer alacak

Bilim Kafe buluşmalarında üniversite hocaları halka açık mekânlarda bilimsel çalışmaları kolay anlaşılır bir şekilde vatandaşlara anlatacaklar.

Yapay zekâdan hayvancılıktaki ıslah çalışmalarına, müsilajdan akıllı tarıma, çip organlardan kuantum fiziğine kadar çok çeşitli konular anlatılacağı Bilim Kafe buluşmalarına katılım herkese açık olacak.

Bilim Kafe buluşmaları ve bilim iletişimiyle üniversitelerin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi, bilime olan güvenin artması, üniversitelerin şehirlerine ve bölgelerine sağladıkları katkıların, yerel ve küresel sorunların çözümüne sundukları desteklerin, gelecek için üstlendikleri aktif rolün görünür olması, bilim ve toplum arasında köprü kurulması amaçlanıyor.