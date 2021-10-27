Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
15-21 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenenebilecek.
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