Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Son Haberler
- 11:01
- 10:55
- 10:56
- 10:51
- 10:46
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine odaklandık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz