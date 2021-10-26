Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 21 Ekim tarihli toplantısında 2021 Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylara yönelik yeni bir karar alındı. Açıklamada, karara ilişkin şu bilgiler verildi:

"2021 Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesinin ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir."