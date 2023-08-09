Depremzedelere tahsis edilen yurtlar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Diyarbakır'da afetin izlerinin silinmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından evleri az hasarlı olan ve hasar almayanlar evlerine yerleşirken, konutları orta ve ağır hasarlı olanlar için çadırkent kuruldu, öğrenci yurtları tahsis edildi.

Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı "Selahaddin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdu", "Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu", "Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu"nda depremden etkilenen 4 bin 592 kişi kaldı.

16 bin 466 afetzedeye AFAD tarafından kira yardımı yapıldı

Bu süreçte merkez Kayapınar ilçesinde AFAD koordinatörlüğünde 55 dönüm alana 619 konteyner kurulmasıyla çadır kentte kalan ve yurtlarda misafir edilen 2 bin 387 depremzede geçici olarak barınacakları bu alana yerleşti.

Kentte evleri oturulamayacak düzeyde hasar gören 16 bin 466 afetzedeye AFAD tarafından kira yardımı yapılması sayesinde yurtlarda kalan diğer aileler de kalıcı konutlar inşa edilene kadar kiralık ev tutup, yerleşti.

Zor günde depremzedelere kapılarını açan yurtların yaklaşan 2023-2024 akademik yıl nedeniyle yeniden öğrencilerin kullanımına sunulması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce çalışma yapıldı.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için tüm imkanları seferber ettik."

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Turgay Sayın, depremin yaşandığı ilk günde yaklaşık 14 bin kişiyi tesislerde misafir ettiklerini söyledi.

Sonraki süreçlerde ise Bakanlık kararıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda yaklaşık 5 bin depremzedeyi ağırladıklarını, onlara her tür hizmeti sunduklarını belirtti:

"Depremzede vatandaşımıza sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemek sağladık. Ayrıca sıcak su ve sınırsız internet imkanı sunduk. Sosyal aktiviteler yapmaları için imkan sağladık. Bu ailelerimizin okula giden çocukları için servislerimiz yurtların önünden kalktı. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonu doktorlarımız, hemşirelerimiz yurtlarda ailelere sağlık hizmeti sundu. AFAD giysi ve kırtasiye desteği sundu. Çocuklarımızın mahallerde 'Mahalle Ligi' adıyla çeşitli branşlarda yapılan yarışmalara katılımlarını sağladık. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için paydaş kurumlarla tüm imkanları seferber ettik."

"Yatakları, yemekhaneyi ve internet hatlarını yeniliyoruz"

Eylül ayında gelecek öğrenciler için yurtları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini dile getiren Sayın, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi:

"Yurtlarımız eylül ayında öğrencilerimize hizmet verecek. Öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışma yapıyoruz. Boya ve tadilat çalışmaları yapıyoruz. Nihayetinde bu binalar da depremi yaşadı. Yatakları, yemekhaneyi ve internet hatlarını yeniliyoruz. Asansörleri yeniden bakıma alacağız. Ciddi bir bakım ve onarım çalışması yürütüyoruz."