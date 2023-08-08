Yatay geçişte son gün 11 Ağustos

Üniversite tercihleri yatay geçiş online başvurularının 11 Ağustos 2023 Cuma günü son bulacağını hatırlatan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "16 Ağustos’ta sonuçlar açıklanacak, 18 Ağustos tarihinde de kesin kayıt tarihi son bulacak. Gerekli şartları sağlayan, geçtiğimiz yıllarda tercih döneminde yanlış tercih yaparak istemediği bir programa ve üniversiteye yerleşen üniversite öğrencileri yatay geçiş fırsatını değerlendirerek istediği program ve üniversitede farklı avantajlarla eğitimlerine devam edebilecek" diye konuştu.

"Ortalama en az 2,29 olmalı"

Öğrencilerin ÖSYM sonuç belgelerine göre bir kez, başarı not ortalamasına göre de bir kez yatay geçiş hakkı bulunduğunu ifade eden Butur, "Öğrenci bir üniversitede okuyorken üniversiteye girdiği yıl oluşan YKS puan türlerine göre o yıl oluşan bölüm puanlarına göre istediği bölümlere başvuru yapmak hakkı var. Üniversite sınavına tekrar girmeden de hayallerine ulaşabilirler. Üniversitede bitirilen dönemlere ait başarı not ortalaması en az 2.29 olması gerekiyor. Yatay geçişler `Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik` ve YÖK kararları çerçevesinde yapılıyor. Tüm üniversitelere yatay geçiş başvurusu yapmak mümkün. Yatay Geçiş Başvurularında, YÖK’ün web sayfasında tüm üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarının kontenjan ve başvuru tarihleri görülebiliyor" dedi.

"Başvuruları sırasında kayıt sildirmemeleri gerekiyor"

Aynı anda birden fazla üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapılabileceğini söyleyen Butur, “Herhangi bir sınır bulunmuyor fakat tercihlerin doğrultusunda sadece bir tanesine kayıt yaptırılabilir. Yatay geçiş başvuruları olumsuz sonuçlanan öğrenciler okudukları üniversitede eğitim öğretimine devam edebilir. Başka üniversiteye başvuru yaptıkları için herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamazlar. Başvuruları sırasında kayıt sildirmemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yatay geçiş yapamayacak kişiler hakkında bilgi veren Butur, “ÖSYM puanı ile, kaydolduğu yıldaki YKS ya da DGS yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın o yılki taban puanından düşük olanlar, başarı not ortalaması ile, ÖSYM tarafından belirlenen kriterlerin dışında kalanlar, eşdeğer veya aynı düzeydeki programa başvurmayanlar yatay geçiş yapamazlar” ifadelerini kullandı.