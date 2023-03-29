Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Bakan Özer, deprem bölgesinden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine döndüğünü açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, afet bölgesindeki çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için gerçekleştirilen çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okulları kademeli olarak açmalarının illerdeki normalleşmeye büyük katkı sağladığını belirterek, "Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine döndü." ifadesini kullandı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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