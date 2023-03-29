Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, afet bölgesindeki çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için gerçekleştirilen çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okulları kademeli olarak açmalarının illerdeki normalleşmeye büyük katkı sağladığını belirterek, "Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine döndü." ifadesini kullandı.