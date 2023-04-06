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Eğitim
TRT Haber 06.04.2023 09:22

Deprem bölgesindeki 4 ilde öğretmenlere yer değişikliği hakkı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ilave yer değişikliği hakkı verildi. Başvurular 6-10 Nisan'da alınıp 12 Nisan'da ilan edilecek.

Deprem bölgesindeki 4 ilde öğretmenlere yer değişikliği hakkı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il içinde isteğe bağlı yer değişikliğinde, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan adaylığı kaldırılmış olan kadrolu öğretmenlerin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olmaları gerekiyor.

Başvurular, 6-10 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak ve sistem 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da kapanacak.

Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek, 12 Nisan tarihinde ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 16 Haziran tarihi itibarıyla yapılacak. 

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Adıyaman Deprem Hatay Kahramanmaraş Malatya Milli Eğitim Bakanlığı
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