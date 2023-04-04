Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmen ataması için sözlü sınav merkezleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.
Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Etiketler: Öğretmen Öğretmen Ataması Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
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