TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şentop paylaşımında "Can dostlarımızı sarıp sarmalamak, merhamet etmek gönül zenginliğimizin en büyük nişanesidir" mesajını paylaştı.

Can dostlarımızı sarıp sarmalamak, merhamet etmek gönül zenginliğimizin en büyük nişanesidir.



Meclisteki davetsiz misafirimizin keyfi pek yerinde.



Meclisin maskotu 'Dost'u da tanımayanınız yok zaten. #DünyaSokakHayvanlarıGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/K651cH7JXm — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 4, 2023

Şentop sözlerinin devamında "Meclisteki davetsiz misafirimizin keyfi pek yerinde. Meclisin maskotu 'Dost'u da tanımayanınız yok zaten" dedi.