Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Sokak Hayvanları Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop sosyal medya hesabından, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Can dostlarımızı sarıp sarmalamak, merhamet etmek gönül zenginliğimizin en büyük nişanesidir" mesajını paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Şentop paylaşımında "Can dostlarımızı sarıp sarmalamak, merhamet etmek gönül zenginliğimizin en büyük nişanesidir" mesajını paylaştı.
Can dostlarımızı sarıp sarmalamak, merhamet etmek gönül zenginliğimizin en büyük nişanesidir.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 4, 2023
Meclisteki davetsiz misafirimizin keyfi pek yerinde.
Meclisin maskotu 'Dost'u da tanımayanınız yok zaten. #DünyaSokakHayvanlarıGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/K651cH7JXm
Şentop sözlerinin devamında "Meclisteki davetsiz misafirimizin keyfi pek yerinde. Meclisin maskotu 'Dost'u da tanımayanınız yok zaten" dedi.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Sokak Hayvanları
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