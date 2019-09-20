Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 22 Eylül Pazar günü 81 ilde yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-ALES/2 sınavıyla ilgili bilgiler paylaştı.

141 bin 828 adayın katılacağını belirten Aygün, "Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak" dedi.

Saat hatırlatması

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulanacağını ve adaylara 150 dakika süre verileceğini anlattı.

Sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını belirten Aygün, "Adaylarımıza, en geç saat 10.00'da sınav binalarında olması gerektiğini aksi halde binalara alınmayacaklarını hatırlatmak isterim. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yılın son ALES'i 17 Kasım'da

ÖSYM, 2019'un son ALES'ini de 17 Kasım'da düzenleyecek.

2019-ALES/3 için başvuruda bulunmak isteyen adayların 25 Eylül'e kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapması gerekiyor.

Kaynak: AA