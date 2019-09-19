Eğitim
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı19 Eylül 2019 Perşembe 14:49 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 15:03
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını söyledi. Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını Twitter adresi üzerinden duyurdu.
Aygün, "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sitemizden öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #ektercih— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 19, 2019
Kaynak: TRT Haber