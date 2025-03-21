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Eğitim
AA 21.03.2025 14:27

BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti ödenecek

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) hafta sonu yapılacak öğrenci seçimi sürecinde ön değerlendirme aşamalarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere görev yaptıkları her oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, BİLSEM öğrenci seçimi sürecinde ön değerlendirme aşamalarının hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere görev yaptıkları her oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına ilişkin bireysel değerlendirme aşamasında uygulamanın hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu, başkan ve üyeler ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi, uygulayıcı veya gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, günde 5 saati geçmemek üzere görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti alacak.

Farklı yetenek alanlarına göre yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarının hafta sonu aynı gün yapılması durumunda da bilim ve sanat merkezi il komisyonu, başkan ve üyeler ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi, uygulayıcı veya gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, görev yaptıkları sadece bir yetenek alanına ilişkin ve günde 5 saati geçmemek üzere görev aldıkları her oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Yönetici ve öğretmenlere, bu kapsamda aynı oturumda bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyon üyesi, gözetmenlik veya uygulayıcılık görevleri birlikte verilemeyecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM
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